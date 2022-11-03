Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ (2:1 Б).

— Вы так эмоционально отпраздновали победный буллит. Что почувствовали в этот момент?

— Важно было забить, потому что Билял (Тимур Билялов — прим. «СЭ») подтаскивал нас, давал нам возможность выйти вперед в буллитной серии. Нам это было важно. Для нас любые очки сейчас важны. Рад, что получилось забить. А так, ребята — молодцы.

Очень здорово выстояли важные четыре минуты в меньшинстве в первом периоде — пацаны пластались. Билял здорово отыграл. У нас сейчас будет тяжелый выезд, и нам нужно набирать очки в каждой игре. Каждая игра будет как последняя. Вы сами знаете, где мы находимся в турнирной таблице — нас это не устраивает. Впереди много игр. Просто нужно играть так, как мы отыграли не второй, а третий период. Помогать друг другу в атаке, в борьбе.

— Для вас матчи с Уфой еще особенные?

— Сейчас, как говорит наш тренер, каждый матч особенный. Просто оказались в такой ситуации. Ничего. Мы — команда, мы справимся. Все должно быть через работу. Уфа на ходу — это хороший соперник, быстрая команда, у которой много молодых ребят. Нам нужно думать о своей игрей, о своих моментах. Все просто.

— Переживали из-за своей десятиматчевой серии без голов?

— Да нет. Чего переживать? Здесь нужно работать, больше бросать, лезть на пятак. Когда прет, то залетает все. Когда не прет, то все решают миллиметры. Это не очень приятно, но сдаваться никто не собирается.