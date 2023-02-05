Александр Радулов: «На каждое большинство надо выходить максимально заряженными»
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов дал комментарий после гостевой победы над «Куньлунем» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Насколько вам нравится играть, когда у команды все получается?
— Нужно работать в каждом матче, тогда результат придет. Слушать тренерскую установку, стараться ее выполнять.
— Большинство в начале сезона не шло, сейчас ситуация иная. Что поменяли?
— Ничего, просто работаем, смотрим видеонарезки, разговариваем. Стараемся больше бросать. От игры к игре оно то приходит, то уходит. Надо на каждое большинство выходить максимально заряженными и стараться его реализовать.
— Как вы подбиваете шайбу, чтобы она попала в цель?
— Нужно следить за шайбой, стараться играть перед вратарем в створ. Не всегда удается ее подправить, но если вратарь не видит момента броска, то это чаще всего заканчивается голом.
— Весь сезон на «Востоке» плотная борьба, о чем это вам говорит?
— Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать. Все хотят забраться повыше в таблице, это здорово для лиги, болельщиков, для хоккея в целом.
— Какие ожидания от дальневосточного выезда?
— Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно там сыграем. Вижу, что команды там хорошо подготовлены физически, обучены. Нас ждут тяжелые игры.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -