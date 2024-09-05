Нападающий «Ак Барса» Барабанов — о поражении от «Салавата»: «Эмоции отрицательные»
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» прокомментировал игру против «Салавата Юлаева» (3:5) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
— Эмоции отрицательные, хотелось победить. Атмосфера была крутая, ведь «зеленое дерби», жаль, что не удалось победить.
— Первая шайба ваша за «Ак Барс», да еще и в таком матче.
— Здорово закрыли соперника в зоне, ребята здорово держали шайбу. Потом перевод защитника и Яруллин здорово увидел меня, я принял, подпустил и бросил.
— После многих лет игры в Америке удалось ли перестроиться на российский хоккей?
— Ну вот скорости все равно достаточно высокие. Я могу сказать, что сегодня был достаточно быстрый хоккей. Понятно, что отличия какие-то есть, но не такие значительные.
— Химия с партнерами как-то налаживается?
— Хоккейный язык один. Поэтому там особо и говорить ничего не надо, главное, чтобы было понимание на льду.
— Первый матч в этом сезоне и «зеленое дерби». Это серьезная проверка, когда матчи начинаются с такими командами.
— Очень понравилось «зеленое дерби». Классная атмосфера, хорошая игра. Да, начало сумбурное было, но второй период уже добавили и проявили характер — отыгрались с 0:2, но чуть-чуть не хватило. Работаем дальше.
— В чем нужно было прибавить, чтобы вытащить матч?
— Пропустили мы быстрый гол, я даже не успел заметить, как пропустили. Только сел, уже гол забили. Мы не имеем права пропускать такие голы, когда мы забиваем, а в следующей смене уже нам забивают. Но потом у нас было большинство, мы могли забить, но была штанга. Всегда есть возможности, надо их реализовывать.
— Впереди матч с «Торпедо». Как будете готовиться к команде и какие сильные стороны можете отметить у соперника?
— Не так много знаю про «Торпедо». Знаю, что они играют в комбинационный хоккей. Думаю, что тренерский штаб, нам все расскажет и покажет. Разберем игру соперника, но главное — отталкиваться от нашей игры.
«Салават Юлаев» 8 сентября примет «Трактор». «Ак Барс» 7-го числа сыграет в гостях с «Торпедо».
(София Митченкова)
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