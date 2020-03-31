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Нападающий «Адмирала» Стрельцов показал, как можно тренироваться дома с дочкой на руках

12:16
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Нападающий «Адмирала» Александр Стрельцов поделился видео, как тренироваться с дочерью на руках в домашних условиях, оно размещено в официальном Twitter КХЛ.

Ранее КХЛ объявила о невозможности доиграть сезон из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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