Нападающий «Адмирала» Стрельцов показал, как можно тренироваться дома с дочкой на руках

Нападающий «Адмирала» Александр Стрельцов поделился видео, как тренироваться с дочерью на руках в домашних условиях, оно размещено в официальном Twitter КХЛ.

Ранее КХЛ объявила о невозможности доиграть сезон из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.