Нападающий «Адмирала» Стрельцов показал, как можно тренироваться дома с дочкой на руках
12:16
Нападающий «Адмирала» Александр Стрельцов поделился видео, как тренироваться с дочерью на руках в домашних условиях, оно размещено в официальном Twitter КХЛ.
Командная/семейная работа от Александра Стрельцова («Адмирал»). #БудьДома pic.twitter.com/mvMMptRqi0— КХЛ (@khl) March 31, 2020
Ранее КХЛ объявила о невозможности доиграть сезон из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020