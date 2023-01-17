Нападающий «Адмирала» Шэн заявил, что первоначальной задачей является попадание в плей-офф

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Павел Шэн рассказал о задачах, которые стоят перед командой перед заключительной частью регулярного чемпионата.

«Мы готовимся к каждой игре, пытаемся выиграть. Думаем только о следующем матче. Осталось их не так много. Первоначальная задача — попасть в плей-офф. А дальше будет видно. Как удалось сдерживать «Ак Барс»? Мы разобрали команду, тренеры нас направили. Подсказали, как играть. Старались выполнять этот план. Поэтому все так вышло. За счет чего доминировали в овертайме? Мы провели много овертаймов. Знаем, как там играть. На тренировках тоже разыгрываем 3 на 3. Хорошо держали шайбу, поэтому владели преимуществом. Как справляемся со сменой часовых поясов после игр во Владивостоке? Правильно восстанавливаемся. Доктора подсказывают, в какое время лучше поспать. Больше стараемся отдыхать», — приводит слова Шэна «РБ Спорт».

«Адмирал» занимает седьмую строчку в Восточной Конференции, набрав 60 очков в 52 матчах. Лидирует — «Автомобилист» (66 очков в 50 матчах).