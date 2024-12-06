Нападающий «Адмирала» Петьков: «На 50 тысяч, думаю, смогу прожить»
Нападающий «Адмирала» Кирилл Петьков рассказал о тратах за месяц.
— Если для себя, без коммуналки, без корма собакам, мне 30 тысяч хватит, — цитирует Петькова Legalbet. — Ну а чего? Нас кормят. Поужинать куда-нибудь сходить не всегда хочется. Ладно, про 30 тысяч не буду уж врать. На 50 тысяч, думаю, смогу.
— Какие были самые дорогие и неоправданные покупки?
— Сейчас даже не вспомню. Люблю в компьютерные игры что-нибудь закинуть, потратить немного денег. Но это не каждый день. Иногда ходим с парнями в компьютерный клуб, я там закину немного денег.
— Часы, браслеты и автомобили?
— Я особо на себя не трачусь. Могу на жену потратить, могу на Wildberries зайти и собакам всякие штуки понакупать, непонятно зачем. Недавно купил кость собаке, а у нее зуб сломался.
В этом сезоне 26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка в 18 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|34
|21
|13
|45
|4
|СКА
|33
|19
|14
|42
|5
|ЦСКА
|31
|17
|14
|41
|6
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|7
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|33
|14
|19
|32
|10
|Куньлунь РС
|34
|12
|22
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|32
|19
|13
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|35
|19
|16
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Лада
|32
|13
|19
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|34
|7
|27
|18
|6.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|2 : 5
|6.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|6.12
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|6.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -