Форвард «Адмирала» Тертышный: «Трактор» подсел в третьем периоде, а мы только начали играть»
Нападающий «Адмирала» Никита Тертышный подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3).
— В матче было много удалений. Как это повлияло на вашу игру и команду в целом?
— Мы не реализовали свои моменты в большинстве. Соперник реализовал один, и этого оказалось достаточно для победы. В принципе, серьезных проблем не было. Нужно было забивать в большинстве, чтобы игра складывалась в нашу пользу, но мы этого не смогли сделать. Из за этого соперник почувствовал уверенность, пошел в атаку, забил — и на этом все, собственно.
— Команда давно не может реализовать формат «5 на 4». Что нужно изменить, чтобы наконец то пошла шайба?
— Вопрос, конечно, актуальный. Во первых, шайбы все же залетают — у нас в целом неплохое большинство. В этой игре просто не получалось совсем. Что делать? Работать над этим: смотреть видео, разбирать ошибки, общаться друг с другом, договариваться, тренировать — других вариантов нет, только через работу.
— В третьем периоде игра заметно активизировалась. Что, на ваш взгляд, изменилось в тактике или настрое команды по сравнению с первыми двумя периодами?
— Когда счет 0:3 и нужно отыгрываться, ты начинаешь включаться еще сильнее. Просто надо так играть с первого периода, а не так, как мы начали. Возможно, «Трактор» подсел в третьем периоде, а мы, наоборот, только начали играть. Нужно начинать с первого периода, а не с третьего.
— Команда за последнее время провела много матчей. Как оцените свое физическое состояние?
— Тренерский штаб внимательно следит за физическим состоянием каждого игрока. В целом все нормально, силы есть. Просто нужно находить в себе резервы и работать.
(Алексей Зудихин)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -