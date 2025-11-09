Форвард «Адмирала» Тертышный: «Трактор» подсел в третьем периоде, а мы только начали играть»

Нападающий «Адмирала» Никита Тертышный подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3).

— В матче было много удалений. Как это повлияло на вашу игру и команду в целом?

— Мы не реализовали свои моменты в большинстве. Соперник реализовал один, и этого оказалось достаточно для победы. В принципе, серьезных проблем не было. Нужно было забивать в большинстве, чтобы игра складывалась в нашу пользу, но мы этого не смогли сделать. Из за этого соперник почувствовал уверенность, пошел в атаку, забил — и на этом все, собственно.

— Команда давно не может реализовать формат «5 на 4». Что нужно изменить, чтобы наконец то пошла шайба?

— Вопрос, конечно, актуальный. Во первых, шайбы все же залетают — у нас в целом неплохое большинство. В этой игре просто не получалось совсем. Что делать? Работать над этим: смотреть видео, разбирать ошибки, общаться друг с другом, договариваться, тренировать — других вариантов нет, только через работу.

— В третьем периоде игра заметно активизировалась. Что, на ваш взгляд, изменилось в тактике или настрое команды по сравнению с первыми двумя периодами?

— Когда счет 0:3 и нужно отыгрываться, ты начинаешь включаться еще сильнее. Просто надо так играть с первого периода, а не так, как мы начали. Возможно, «Трактор» подсел в третьем периоде, а мы, наоборот, только начали играть. Нужно начинать с первого периода, а не с третьего.

— Команда за последнее время провела много матчей. Как оцените свое физическое состояние?

— Тренерский штаб внимательно следит за физическим состоянием каждого игрока. В целом все нормально, силы есть. Просто нужно находить в себе резервы и работать.

(Алексей Зудихин)