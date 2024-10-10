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10 октября, 17:52

Форвард «Адмирала» Сошников: «Приятно приезжать в Челябинск»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Адмирала» Никита Сошников подвел итоги матча против «Трактора» (0:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«У нас пятая игра на выезде, поэтому мы уже подустали. «Трактор» везде был на шаг впереди. Скажем так, всю игру нас возили, так что тяжеловато было. Было непривычно играть в Челябинске уже не в составе «Трактора»? Как все развернулось: долго ждал предложения в этом году и вот сразу выезд в Челябинск. Приятно приезжать в город, в котором я провел полтора сезона. Болельщики как всегда гонят команду. Я был по ту сторону баррикад, поэтому для меня ничего нового нет», — приводит слова Сошникова «РБ Спорт».

«Адмирал» набрал 14 очков в 13 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Трактор» находится на первой строчке с 20 баллами.

Источник: РБ Спорт
Никита Сошников
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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