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Нападающий Аалтонен в ближайшее время может быть обменян из «Витязя»

19:12
Миро Аалтонен. Фото ХК «Витязь».
Миро Аалтонен. Фото ХК «Витязь».
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Миро Аалтонен может быть обменян в «Ак Барс».

В этом сезоне 28-летний финн провел в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей, в которых набрал 28 (7+21) очков при показателе полезности «-2».

Большую часть карьеры в КХЛ он провел именно в «Витязя», но также выступал за СКА. Всего в лиге он сыграть 230 матчей и набрал 161 (66+95) очко.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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