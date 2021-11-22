Нападающий Аалтонен в ближайшее время может быть обменян из «Витязя»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Миро Аалтонен может быть обменян в «Ак Барс».

В этом сезоне 28-летний финн провел в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей, в которых набрал 28 (7+21) очков при показателе полезности «-2».

Большую часть карьеры в КХЛ он провел именно в «Витязя», но также выступал за СКА. Всего в лиге он сыграть 230 матчей и набрал 161 (66+95) очко.