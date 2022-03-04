Нападающие Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА

Шведские форварды Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем покидают ЦСКА.

Как сообщается на сайте клуба, хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года.

Валльмарк присоединился к команде летом 2021 года. За ЦСКА нападающий провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 19 (8+11) очков.

Нордстрем также подписал контракт с клубом прошлым летом. На его счету 29 матчей и 14 (3+11) очков в КХЛ.

ЦСКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ дважды обыграл «Локомотив». Счет в серии 2-0. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.