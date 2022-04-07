«Автомобилист» продлил контракты с Куликовым и Белоусовым

Нападающие Павел Куликов и Георгий Белоусов продлили контракты с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Срок контракта клуба с Куликовым рассчитан на два года, а с Белоусовым — на год.

В нынешнем сезоне Куликов набрал 6 (2+4) очков в 38 матчах. На счету Белоусова 13 (8+5) баллов в 41 встрече.