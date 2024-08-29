Нападающего «Металлурга» Вовченко в пятницу выпишут из больницы
Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда его выпишут из больницы.
«Состояние нормальное. Пришел в себя, думал будет хуже. Завтра меня выписывают. Присоединюсь к команде, но тренироваться не буду. У меня легкое сотрясение, все остальное цело. Но когда вернусь на лед пока не знаю. Встречусь с клубными врачами и будем разговаривать», — сказал Вовченко «СЭ».
В среду, 28 августа, 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.
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