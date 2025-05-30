Нападающего «Локомотива» Шалунова могут обменять в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Максим Шалунов может быть обменян из «Локомотива» в ЦСКА.

32-летний россиянин в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 60 матчей и набрал 37 (18+19) очков. В Кубке Гагарина на его счету 13 (6+7) очков в 21 матче.

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