Нападающего ЦСКА Долженкова дисквалифицировали на один матч

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков получил дисквалификацию на один матч после второго матча серии против минского «Динамо» (3:5) в первом раунде Кубка Гагарина.

В конце третьего периода Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего соперников Криса Тирни, после чего на льду началась потасовка.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве — 30 марта и 1 апреля.