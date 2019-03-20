"Нам удалось найти бреши в обороне". Ларсен - о победе над "Автомобилистом"

Защитник "Салавата" Филип Ларсен после победы над "Автомобилистом" в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:2) заявил, что его команда смогла найти бреши в обороне соперника. 29-летний датчанин в этой встрече отметился заброшенной шайбой.

- Мы должны были сегодня выиграть и сделали это. Знаем, что делать, поэтому готовимся к следующему матчу, - приводит слова Ларсена официальный сайт "Салавата". - В прошлых матчах нам действительно было тяжело забить, но сегодня нам удалось найти бреши в обороне Коваржа. Очень рад, что так получилось.

Счет в серии составляет 3-1 в пользу "Салавата". Следующий матч пройдет 22 марта в Екатеринбурге.

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