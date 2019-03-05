"Нам остается поднимать головы". Зубов - о поражении "Сочи" от "Локомотива"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Локомотива" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (0:3) заявил, что его команда перенервничала.

- Неутешительный результат. Нам остается поднимать головы, - приводит слова Зубова официальный сайт "Сочи". - Без достаточного количества бросков и угрозы воротам в сегодняшнем хоккее выиграть невозможно. Мы сегодня не пошли на ворота, мы не бросали из выгодных позиций, искали что-то... Сам не пойму, что мы искали. Серия до четырех побед. Будем готовиться. Из-за чего так получилось? Думаю, было волнение. Испугались чего-то, перенервничали.



Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет 7 марта в Сочи.

Все о КХЛ - здесь