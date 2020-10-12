Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от «Металлурга» (4:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Многовато мы для себя пропустили, поэтому проиграли, — сказал Никитин. — Но есть и хорошие моменты. Команда сражалась до конца, когда игра складывалась неудачно. Нам надо учиться и такие матчи выигрывать. На некоторые нюансы сегодня ребята внимание не обратили, но это с опытом приходит.

Ларс Юханссон? Я не готов говорить, как он себя будет чувствовать завтра. Завтра он начинает тренироваться с общей группой, но организм каждого человека индивидуальный. Надеемся, что скоро Ларс присоединится, но мы не видим в этой большой проблемы. У нас Александр достаточно ровно играет. Может, сегодня у него был не лучший матч.

Всеволод Скотников? Конечно, он вышел в непростой ситуации. Играл против серьезной команды, где достаточно мастеров. Опыт нужно набирать только через игры.

Отсутствие Брендана Лайпсика? Это ротация, связанная с коронавирусом. (Михаил Скрыль)