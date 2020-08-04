Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после поражения от СКА (0:6) на турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

— Не получился у нас первый матч после длительных сборов, — сказал Скабелка. — Наверное, в первых двух периодах были какие-то моменты, но в целом, конечно, СКА сегодня был быстрее. Нам было сложно успевать за ними. Плюс мы много думали о том, что делать. Вводим какие-то новые моменты, и пока не все взаимодействия получаются на автомате.

Подготовка к сезону прошла в штатном режиме. В Ярославле созданы все условия — работали на базе в закрытом режиме. Удалось этот месяц пройти всем составом и получить нагрузку в полном объеме. Формат турнира изменился? Большой разницы нет — сейчас нам важно играть. Со СКА — хорошо, значит, со СКА.

Назначение в «Локомотив»? В «Барысе» было здорово, решение покинуть клуб далось непросто. Но Ярославль для меня — не чужая команда. Здесь завоевывали впервые кубок тогда еще чемпионата России. Для меня это новый вызов. (Михаил Скрыль)