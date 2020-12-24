КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Налимов подписал контракт с рижским «Динамо»

Теги:

Вратарь Иван Налимов подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний хоккеист заключил с клубом из Латвии соглашение до конца сезона-2020/21.

В сезоне-2019/20 Налимов выступал за «Сочи», где провел 24 встречи, одержал 8 побед и дважды сыграв «на ноль». Летом 2020 года игрок заключил пробный контракт с «Куньлунем», но не смог пройти просмотр в китайской команде и находился в статусе свободного агента.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир