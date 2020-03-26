Накладал близок к переходу в «Пардубице»

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, который не намерен продлевать контракт с клубом, может продолжить карьеру в «Пардубице». Срок соглашения 32-летнего чеха с российской командой истекает 30 апреля.

— Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не встречались лично с руководством чешского клуба, — отметил агент хоккеиста Роберт Шпаленка в интервью iDnes.cz. — Но мы работаем в этом направлении. Переговоры идут.

Также на Накладала претендуют еще несколько команд из Европы. Защитник провел в составе «Локомотива» четыре сезона, сыграл 217 матчей и набрал 95 (36 + 59) очков.