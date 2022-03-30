Наиль Якупов: «Уже ничего не нужно придумывать-выдумывать: опыт, дисциплина и хороший настрой»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о настрое на седьмой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга».

«Здесь, в принципе, уже ничего не нужно придумывать-выдумывать: опыт, дисциплина и хороший настрой.

Все понимают, насколько важна эта игра. Зависит от того, пройдем мы дальше, будем получать удовольствие все вместе, этой же дружной командой или не будем. Лучше идти вперед.

Мы просто будем стараться играть так, как мы играли последнюю игру, как играли матчи, которые выигрывали. Нужно просто получать удовольствие от игры и не отходить от той волны, которая у нас идет. Поэтому, если мы будем играть правильно, у нас есть все шансы для победы", — сказал форвард «Авангарда» в интервью пресс-службе клуба.