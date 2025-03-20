Наиль Якупов установил рекорд КХЛ по матчам в регулярке за один сезон

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов установил рекорд по числу матчей, проведенных в регулярном чемпионате КХЛ за один сезон, сообщает пресс-служба лиги.

Игра против «Витязя» стала для 31-летнего россиянина 69-й в сезоне-2024/25. Команды в КХЛ проводят по 68 матчей за один регулярный чемпионат, форварду удалось установить рекорд благодаря тому, что он сменил команду во время сезона.

Якупов начал нынешний сезон в «Куньлуне», он провел 27 матчей за китайскую команду и набрал 11 (7+4) очков. В ноябре хоккеист перешел в «Авангард» в результате обмена. Форвард набрал 36 (16+20) очков в 41 матче за омичей, игра против «Витязя» стала для него 42-й в этой регулярке.