Якупов: «Ларионов всегда вел здоровый образ жизни — красавец»

Форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал об Игоре Ларионове, когда нынешний главный тренер «Торпедо» работал хоккейным агентом.

«Прививал ли Ларионов здоровое питание? Нет, на малину он что-то тогда не раскошеливался (улыбается). Но раскошеливался на другие дела. Думаю, таких, как я, в 16-17 лет не интересовала еще малина — только клюшка, форма. Другое дело, что Игорь Николаевич в принципе всегда вел здоровый образ жизни, правильно питался. Так что красавец — что тут сказать. Показывает на своем примере, как надо. Но у кого-то есть малина, у кого-то другие способы восстановления организма. В каждой команде есть разные нюансы», — цитируют Якупова «Известия».

В этом сезоне форвард «Нефтехимика» провел в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 матчей и набрал 16 (8+8) очков.