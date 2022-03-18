Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу над «Металлургом» (8:1) во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Хорошо, что выиграли. Счет, думаю, не имеет значения, главное — победа. Эмоции положительные, что тут сказать. Получилось реализовать большинство, хорошо двигались. Сделали то, что наигрывали, ничего удивительного и сверхъестественного нет. Хотели больше атаковать, больше наращивать темп у ворот, и когда у тебя есть преимущество одного игрока, такие возможности хотелось бы реализовывать, и сегодня это получилось.

Счет по игре или нет, не знаю. Мы забили, победили, играли в свою игру. Мы ни в коем случае не хотели отдавать инициативу, даже во втором периоде. Наша задача была не давать расслабиться себе и делать какие-то выдумки, постарались играть правильно", — приводит слова Якупова сайт «Металлурга».

После этого матча счет в серии 1-0 в пользу «Авангарда» . Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.