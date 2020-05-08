Наиль Якупов: «Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов»
14:54
Нападающий Наиль Якупов прокомментировал свой обмен из СКА в «Витязь».
— Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, — цитирует Якупова Twitter подмосковного клуба.
Наиль Якупов в блиц-интервью прокомментировал переход в подмосковный клуб:— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) May 8, 2020
— Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА pic.twitter.com/tMonmOB5dY