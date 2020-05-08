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Наиль Якупов: «Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов»

14:54
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Нападающий Наиль Якупов прокомментировал свой обмен из СКА в «Витязь».

— Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, — цитирует Якупова Twitter подмосковного клуба.

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