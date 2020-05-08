Наиль Якупов в блиц-интервью прокомментировал переход в подмосковный клуб:

— Переход в «Витязь» — это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять свое дело. С удовольствием приступлю к работе. Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА pic.twitter.com/tMonmOB5dY