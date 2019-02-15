Наиль Якупов: "Оформлю хет-трик, когда звезды сойдутся"

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (5:2). Форвард в матче с финским клубом забросил две шайбы.

– Была засуха у меня, но я рад, что удалось это преодолеть, – сказал Якупов. – Порадовались с партнёрами.

– Какой из двух ваших голов вам больше понравился?

– Не люблю так выделять что-то. Игрой доволен, но не всей. Были моменты, когда мы выходили из игры. Здорово провели начало первого периода и весь третий. В меньшинстве ребята пластались, выстояли – это был ключевой момент. Не всегда игра может складываться у команды, но когда ребята вытаскиваю такие моменты в меньшинстве, то это большой плюс.

– На последнем сборе удалось хорошо поработать?

– Да, сейчас еще несколько игр – ведь в матчах мы тоже набираем определённый запас, который пригодится в плей-офф.

– Это уже пятый дубль в этом сезоне, когда будет хет-трик?

– Когда звезды сойдутся, не знаю. Будем стараться.

– Следующий матч против "Локомотива"...

– Против Ярика всегда тяжело играть, это очень организованная команда. Впереди пять, позади пять. Будет хорошая игра и тест для нас. Ведь до плей-офф ещё есть время что-то исправить.

– У вас на клюшке было написано Як, сейчас – Наиль Наилич, почему?

– Ребята в начале сезона в раздевалке прозвали меня Наиль Наилич. Но это не просто так, потом как-нибудь расскажу. (Игорь Новиков)​