Наиль Якупов - о поражении от ЦСКА: "Первый пропущенный гол немного надломил"

Нападающий СКА Наиль Якупов подвел итоги пятой игры серии полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (0:3) и назвал возможные причины поражения. Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА.

– Не сказать, что мы плохо начали, были у нас моменты. Нужно пораньше входить в игру, бороться за шайбу, выигрывать единоборства. Нам терять нечего. Нужно идти вперед, лезть в центр, закрывать вратаря. ЦСКА хорошо обороняется, не дает создавать моменты. Нужно искать эти дыры.

– Илья Сорокин – главный фактор успеха ЦСКА?

– У нас тоже хороший вратарь.

– Насколько повлиял первый гол, пропущенный на последней минуте первого периода?

– Гол чуть надломил, но оставалось еще играть 40 минут, нельзя было выключаться. Но не удалось сразу войти в игру после первого перерыва. Нас зажимали в зоне, не удавалось вовремя меняться и усталость накапливалась. Нужно быстрее выходить из своей зоны и держать игровой ритм. (Михаил Зислис)