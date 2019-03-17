Наиль Якупов: "Не смогли довести дело до конца"

Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:3) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-1 в пользу армейцев.

– Что не воплотили в жизнь из тренерского задания?

– Были некоторые моменты, но ничего глобального. Больше мелочи. Может быть, плохо начали – не так быстро, потому что знали, что "Локомотив" побежит. Моменты были, большинство было, пропустили только из-за ошибок. Но при счете 1:2 у нас было достаточно возможностей сравнять, выровнять игру, но не получилось. Не всегда получается так, как хочешь. Они тоже хотят побеждать, ничего не хотят отдавать. Они тоже нас разбирают, как и мы их. Не будет всегда везти. Поэтому надо забывать ошибки, плохие смены и продолжать свою игру. Было много хороших моментов. Просто не смогли довести дело до конца. Едем дальше, – сказал Якупов.

– То деретесь, то на людей бросаетесь.

– Это плей-офф. Он накинулся, я подбежал. Что такого?

– Это первый ваш плей-офф на профессиональном уровне. Что по ощущениям, что меняется?

– Определенный заряд. Игры отличаются – сто процентов. Накал такой очень интересный. Ответственность большая. Матчи все от ножа. Шайба за шайбу. 1:2, 1:0 – такие счета, плотно очень. Поэтому до последней минуты очень напряженная борьба. И очень хочется побеждать. В таких играх закаляется характер. Команда становится ближе.

– Сто лет не видели вас на правом фланге в качестве бросающего в большинстве.

– Пробуем разные варианты. Когда что-нибудь не получается – идем на перестановки. Наше дело выполнять. Пока поставили туда. Но определенной позиции какой-то нет. Куда ставят – там и играю.

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