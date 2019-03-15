Наиль Якупов: "Надо же начинать когда-то драться"

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (6:1) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

– До КХЛ у вас в профессиональной карьере не было ни одной драки. Здесь – уже вторая.

– Надо же начинать когда-то драться. Вот и подрался.

– Занимаетесь единоборствами?

– Нет. А что, сильно получилось?

– Ну так.

– Посмотрим. Ха-ха. Сначала хоккей, а стычки – бывают.

– Знали ли, что Елесин может ушатать?

– Ушатать? Все могут ушатать. Как-то грубо вы. Это хоккей, единоборства, никто не хочет проигрывать.

– Не сложилось впечатление, что при крупном счете "Локомотив" перестал активно идти вперед?

– Не знаю. Мы в принципе особо на соперника не смотрели. У нас есть свои задачи, своя цель, мы должны придерживаться своей игры вне зависимости, какой будет счет.

– За счет чего удалось так крупно победить?

– Ребята реализовали свои моменты. В прошлой игре не получилось это, большинство тогда не пошло. Сегодня ребята бились за каждый сантиметр.

– СКА нередко применял откат. Установка Воробьева?

– Откат? Я знаю про другой откат. Не всегда получается так, как хочется. "Локомотив" не всегда давал нам встать так, как мы планировали. Не сказал бы, что мы в откат отходили. (Игорь Еронко)