Якупов — о флешмобе болельщиков с усами: «Прикольно это наблюдать»

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов признался, что ему приятно видеть усатых людей на трибунах в матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Болельщики «ястребов» ранее начали приходить на матчи регулярного чемпионата с накладными усами, копируя имидж Якупова.

«Как отношусь к усатым женщинам? Отвратительно. Если усы накладные, то я только рад. Приятно, что тренд с накладными усами ушел в народ. Мне безумно приятно, что частичка меня есть в других людях, наших фанатах «Авангарда». Прикольно наблюдать, когда на трибунах меня встречают уже с усами», — приводит слова Якупова Legalbet.

31-летний Якупов провел за «Авангард» в текущем регулярном чемпионате КХЛ 34 игры, в которых набрал 31 (15+16) балл.