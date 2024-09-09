Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:49

Наиль Якупов признан лучшим форвардом недели в КХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наиль Якупов.
Фото ХК «Куньлунь»

КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2024/25.

Лучшим форвардом стал Наиль Якупов из «Куньлунь Ред Стар», на счету которого 4 (3+1) очка в трех матчах.

Лучшим защитником недели признан Ник Эберт из «Автомобилиста» — автор 3 (2+1) очков в двух матчах с показателем полезности «+2». Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев стал лучшим голкипером. На его счету две победы в двух матчах, в которых он отразил 95,83 процента бросков с коэффициентом надежности 1,00.

Лучшим новичком недели признан форвард «Металлурга» Андрей Козлов, который забросил одну шайбу.

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
Ник Эберт
Читайте также
Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Новичок ЦСКА Исхаков забил первый гол в КХЛ
Самый титулованный военный России Игорь Родобольский скончался
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов
За деньги — да: клиентов притонов атакуют фишинговыми звонками
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Авангард 2 2 0 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 3 1 2 3
7 Металлург Мг 3 1 2 2
8 Ак Барс 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Сибирь 2 0 2 0
11 Лада 2 0 2 0
12 Амур 2 0 2 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 2 2 0 4
2 Северсталь 3 2 1 4
3 Куньлунь РС 3 2 1 4
4 СКА 2 1 1 3
5 Спартак 2 1 1 3
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 ЦСКА 2 1 1 2
8 Витязь 2 1 1 2
9 Динамо М 2 1 1 2
10 Сочи 1 1 0 2
11 Торпедо 2 0 2 1
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
9.09 16:30
Авангард – Ак Барс
 - : -
9.09 17:00
Барыс – Амур
 - : -
9.09 19:00
Торпедо – Автомобилист
 - : -
9.09 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
9.09 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
9.09 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости