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Наиль Якупов: «Буше и Зернов — в такой троечке выходили»

16:02
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Новичок «Авангарда» Наиль Якупов выразил надежду, что сможет быстро адаптироваться в команде.

— Человек ко всему привыкает, — сказал Якупов в интервью YouTube-каналу «Ястребов». — У каждого тренерского штаба есть свои задачи. Если в команде есть система, то я должен выполнять то, что требует тренер. Надеюсь, проблем не будет.

Буше и Зернов — в такой троечке выходили. Просил их подсказывать мне, потому что упражнения новые. Старался не упустить момент.

Никто не говорит, что будет легко. Я готов. Есть достаточно времени, чтобы привыкнуть. Хочется побеждать. Сейчас есть шанс, которым хочется воспользоваться.

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