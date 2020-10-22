Новичок «Авангарда» Наиль Якупов выразил надежду, что сможет быстро адаптироваться в команде.

— Человек ко всему привыкает, — сказал Якупов в интервью YouTube-каналу «Ястребов». — У каждого тренерского штаба есть свои задачи. Если в команде есть система, то я должен выполнять то, что требует тренер. Надеюсь, проблем не будет.

Буше и Зернов — в такой троечке выходили. Просил их подсказывать мне, потому что упражнения новые. Старался не упустить момент.

Никто не говорит, что будет легко. Я готов. Есть достаточно времени, чтобы привыкнуть. Хочется побеждать. Сейчас есть шанс, которым хочется воспользоваться.