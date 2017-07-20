Наиль Якупов: "Буду проводить мастер-классы для детей каждое лето"

Форвард "Колорадо" Наиль Якупов считает, что мастер-классы для детей должны проводиться часто. Нападающий, в среду проведший первое занятие с воспитанниками "Нефтехимика" 2003 года рождения, был рад, что ему удалось потренироваться с молодыми игроками его родного клуба.

Это мой первый официальный такой опыт, – цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Якупова. – Рад вдвойне, что такой опыт я приобрел в родном для меня клубе.

Думаю, мастер-классы надо проводить часто. Они очень сильно влияют на популяризацию хоккея. Ребята получают возможность кататься рядом с хоккеистами из КХЛ, НХЛ, почерпнуть что-то новое для себя, повторить все то, что умеют профессиональные игроки. Ну и получают огромное удовольствие, энергетику от общения с ними.

Там (за океаном. – Прим "СЭ") в каждом городе, населенном пункте много катков. И игроки НХЛ в летнее время каждый в своем городе тренируется и соответственно находят время, чтобы поработать с детьми. Нам в этом плане нужно подтягиваться, хотя и делаются правильные шаги. Знаю, что Николай Кулемин, Павел Дацюк, другие с удовольствием проводят подобные тренировки.

Лично я для себя решил, что мастер-классы с детьми буду проводить каждое лето.

Напомним, Якупов является воспитанником "Нефтехимика". В 2012 году "Эдмонтон" выбрал его под 1-м общим номером на драфте НХЛ. В составе "Ойлерз" он выступал до 2016 года, после чего провел один сезон в "Сент-Луисе". Летом этого года он перебрался в "Эвеланш".