Нагорных поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина: «В эти минуты с нами вся команда 2011 года! Эта победа — для них!»
Директор РЖД по коммуникациям, председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина-2025.
В среду, 21 мая команда Игоря Никитина одержала победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и выиграла серию со счетом 4-1.
«От всего сердца поздравляю хоккейный клуб «Локомотив» с исторической победой в Кубке Гагарина! «Локомотив» — чемпион! Заслуженная и очень долгожданная победа! Ярославль — хоккейная столица России! Поздравляю Игоря Валерьевича Никитина, Юрия Николаевича Яковлева — наверное, последнего из могикан, хранителя настоящих традиций нашего российского хоккея. Поздравляю всех игроков — настоящие бойцы и мужики! Всех специалистов клуба, ярославских болельщиков, всех российских железнодорожников! Это победа — для всех, кто ежедневно от Калининграда до Сахалина трудится на стальных магистралях и создает экономическую мощь нашей страны», — сказал Нагорных «СЭ».
Нагорных также отметил, чему служит пример «Локомотива».
«Нужно верить в себя и ежедневно пахать — тогда только и достигнешь цели. И победа «Локомотива» — тому пример! Та система подготовки хоккеистов, созданная в «Локомотиве», две лучшие школы хоккея в стране, многолетняя поддержка РЖД, все это — слагаемые успеха. Безусловно, в эти минуты триумфа с нами все ребята и тренеры «Локомотива» 2011 года. Эта победа для них!» — добавил Нагорных.
«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ — в 2009 году железнодорожники уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».
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