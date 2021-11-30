Защитник СКА Никита Камалов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Матч получился тяжелым для нас. Было преимущество, но не реализовали свои моменты. У соперников, грубо говоря, было полтора момента за игру, они их реализовали, повели 2:0. В конце мы отыграли одну шайбу, но чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять и перевести матч в овертайм. Сейчас нет легких соперников. Все примерно одинаково играют, все знают, как действует СКА, все готовятся, нам просто нужно бороться в каждом моменте, отдавать силы. Надо играть от простоты и забивать свои моменты, все у нас тогда будет. Травма Фантенберга не сказалась на нагрузке, но, конечно, это заметная потеря. Оскар и в большинстве играет, и в меньшинстве — ведущий защитник», — приводит слова Камалова официальный сайт КХЛ.

СКА с 43 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Северсталь» с 46 очками — на третьей строчке.