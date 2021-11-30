Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Надо играть от простоты и забивать свои моменты». Камалов — о поражении СКА в матче с «Северсталью»

06:54
Теги:

Защитник СКА Никита Камалов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Матч получился тяжелым для нас. Было преимущество, но не реализовали свои моменты. У соперников, грубо говоря, было полтора момента за игру, они их реализовали, повели 2:0. В конце мы отыграли одну шайбу, но чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять и перевести матч в овертайм. Сейчас нет легких соперников. Все примерно одинаково играют, все знают, как действует СКА, все готовятся, нам просто нужно бороться в каждом моменте, отдавать силы. Надо играть от простоты и забивать свои моменты, все у нас тогда будет. Травма Фантенберга не сказалась на нагрузке, но, конечно, это заметная потеря. Оскар и в большинстве играет, и в меньшинстве — ведущий защитник», — приводит слова Камалова официальный сайт КХЛ.

СКА с 43 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Северсталь» с 46 очками — на третьей строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Ураган потопил и сорвал с якорей суда в порту Ялты
0