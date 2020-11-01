Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Трактором» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра с нашей стороны, — сказал Воробьев. — Ребята все отдали. Расписание такое, что у кого-то больше выходных, у кого-то — меньше. Некоторым игрокам еще нужно добрать форму после болезни. Доволен сегодня командой. Единственное — над розыгрышем «пять на три» нужно в паузе поработать.

Перестановки в звеньях? Мы сегодня очень хорошо работали в две стороны. Увидел то, что и хотел.

У нас были мысли поставить Олкинуору на прошлую игру, но он был не совсем готов. Вчера на тренировки увидели, что он чувствует себя лучше. Поэтому мы были уверены в нем.

В чем сложность для Данилы Юрова? Во-первых, 16-летнему парню тяжело биться и толкаться с мужиками в силу возраста. Но он — молодец, справляется. Он сыграл три матча подряд, а потом заболел — силы закончились. Парень очень талантливый, но подпускать его надо аккуратно, чтобы и психологию не пережать, если что не получается, и чтобы он играл.

Защитник Илья Николаев? Прежде всего, ему помогает катание — он очень хорошо двигается. Сейчас важно, чтобы защитник хорошо двигался. Я работал с ним в прошлом сезоне и видел, что Илья выделяется в плане понимания игры. Некоторые ребята приходят из «Лисов» и играют в детский хоккей, но у него голова на другом уровне. Он приятно удивляет, но не хочется раздавать комплиментов. Молодые должны брать на себя ответственность и тащить ее на протяжении сезона.

Николай Кулемин сегодня первый день покатался. Пару дней назад ему сняли ограничения по занятиям в зале. Завтра он покатается чуть больше. Очень надеюсь, что после перерыва мы его увидим. (Михаил Скрыль)