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«Надеюсь, бой с Конором будет не очень скоро». Квят пошутил про встречу с Макгрегором

15:58
Конор Макгрегор (в центре) и Даниил Квят (справа). Фото Instagram
Конор Макгрегор (в центре) и Даниил Квят (справа). Фото Instagram
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Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», пошутил о встрече с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

В комментариях к посту Квята о совместной тренировке с Макгрегором гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци спросил у россиянина: «Когда у вас будет поединок?».

«Надеюсь, что не очень скоро», — ответил Квят на вопрос Джовинацци.

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