«Надеюсь, бой с Конором будет не очень скоро». Квят пошутил про встречу с Макгрегором
15:58
Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», пошутил о встрече с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
В комментариях к посту Квята о совместной тренировке с Макгрегором гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци спросил у россиянина: «Когда у вас будет поединок?».
«Надеюсь, что не очень скоро», — ответил Квят на вопрос Джовинацци.
Из Instagram Даниила Квята pic.twitter.com/ucGCeJGysi— dolvya (@dolvya1) September 17, 2020