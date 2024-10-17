Начало матча «Амур» — «Северсталь» отложили из-за проблем со льдом
Старт матча между «Амуром» и «Северсталью» перенесен из-за технических проблем, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Игра в Хабаровске была запланирована на 12.00 по московскому времени. Позже стало известно, что старт игры отложен из-за проблем со льдом. Матч планировалось начать в 12.20 мск, потом в 12.45 мск. Теперь ориентировочное время — 14.00 мск.
«На льду происходит что-то очень интересное... но не хоккей!» — говорится в сообщении «Амура».
«Северсталь» набрала 18 очков за 16 матчей и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Амур» с 12 баллами после 15 игр занимает 11-ю строчку на «Востоке».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|16
|10
|6
|21
|3
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|4
|ЦСКА
|16
|7
|9
|19
|5
|Северсталь
|16
|9
|7
|18
|6
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|7
|Динамо Мн
|14
|8
|6
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
|17.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|17.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|- : -
|17.10
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|17.10
|19:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|17.10
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
Новости