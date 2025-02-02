Начало матча «Адмирал» — «Сибирь» отложено из-за аварии на линии электропередач

Матч «Адмирал» — «Сибирь» в FONBET Чемпионате КХЛ откладывается из-за аварии на линии электропередач.

По данным пресс-службы новосибирского клуба, зрителей на «Фетисов Арену» во Владивостоке пока не пускают.

«Пока сидим в темноте, ждем новостей, светим фонариками», — сообщает пресс-служба «Сибири» в соцсети.

Матч регулярного чемпионата КХЛ должен был начаться в 10.00 мск.