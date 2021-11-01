Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Начало каждого из трех периодов решило исход встречи». Вудкрофт — о поражении в матче с «Салаватом»

Вудкрофт прокомментировал поражение минского «Динамо» в матче с «Салаватом»
04:34
Теги:

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5).

«Думаю, начало каждого из трех периодов решило исход матча. Мы плохо начинали все периоды, приходилось догонять. С таким соперником, как «Салават Юлаев», так играть нельзя. Я донес до игроков то, что нужно лучше играть с первых минут, обязательно повторю это перед следующем матчем.

Очень многое зависит от первого звена, которое начинает каждый период – важно, какой тон они зададут. В каждой игре есть ключевые моменты, которые надо выигрывать, чтобы добиться успеха. У нас есть игроки, которые приболели, мы играли с короткой скамейкой. С другой стороны, это возможность для многих молодых парней проявить себя», – приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Динамо» с 30 очками – на четвертой строчке Запада.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Экс-капитан сборной Франции расстреливал людей. Главный злодей в истории футбола
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
0