Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5).

«Думаю, начало каждого из трех периодов решило исход матча. Мы плохо начинали все периоды, приходилось догонять. С таким соперником, как «Салават Юлаев», так играть нельзя. Я донес до игроков то, что нужно лучше играть с первых минут, обязательно повторю это перед следующем матчем.

Очень многое зависит от первого звена, которое начинает каждый период – важно, какой тон они зададут. В каждой игре есть ключевые моменты, которые надо выигрывать, чтобы добиться успеха. У нас есть игроки, которые приболели, мы играли с короткой скамейкой. С другой стороны, это возможность для многих молодых парней проявить себя», – приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Динамо» с 30 очками – на четвертой строчке Запада.