Начались занятия в лагере развития СКА

2 июля открылся лагерь развития для игроков команд системы СКА. Они будут проходить в многофункциональном комплексе "Хоккейный город".

32 полевых игрока и шесть вратарей были разделены на две группы, каждая из которых провела занятие на льду и "на земле". На льду хоккеисты работали под руководством тренера СКА по развитию игроков Дэниэла Бохнера, тренера-методиста Ларса Юханссона, тренера Игоря Ефимова, тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса, известного российского вратаря Николая Хабибулина и тренера СКА по ИФП Дениса Коротышева.

Занятия в лагере развития будут проходить в соответствии с национальной программой подготовки игроков "Красная машина". Основное внимание на тренировках будет уделено силовому катанию, физической подготовке и индивидуальной технике игроков. Также для хоккеистов разработана специальная программа по восстановлению и правильному питанию, запланированы теоретические занятия по подготовке к матчам и тренировочному процессу.

Завершится лагерь в "Хоккейном городе" 11 июля, после чего там начнет первый этап подготовки к сезону-2019/20 основная команда СКА.

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