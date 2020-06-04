«Нацеливаемся только на Кубок Гагарина». Никитин прокомментировал подписание 3-летнего контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА? Игорь Никитин, продливший контракт с клубом на три года, прокомментировал потолок зарплат в 900 млн рублей со следующего сезона КХЛ.

— Это сегодняшняя реальность, — цитирует Никитина ТАСС. — Но мы перестроимся, сейчас ведется работа по комплектованию команды, немножко поменяется тренировочный процесс. Но задачи никто не отменял, поэтому нацеливаемся только на Кубок Гагарина.