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«Нацеливаемся только на Кубок Гагарина». Никитин прокомментировал подписание 3-летнего контракта с ЦСКА

13:57
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Главный тренер ЦСКА? Игорь Никитин, продливший контракт с клубом на три года, прокомментировал потолок зарплат в 900 млн рублей со следующего сезона КХЛ.

— Это сегодняшняя реальность, — цитирует Никитина ТАСС. — Но мы перестроимся, сейчас ведется работа по комплектованию команды, немножко поменяется тренировочный процесс. Но задачи никто не отменял, поэтому нацеливаемся только на Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8646885

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