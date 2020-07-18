«Набрал пять очков против команды мечты с Ковальчуком». Известный российский форвард назвал лучшие моменты своей карьеры

Бывший нападающий сборной России Алексей Кайгородов вспомнил самые яркие моменты карьеры.

— Если не считать тот легендарный гол Канаде, то какие три момента вы могли бы отметить, как самые яркие в своей карьере?

— Моментов гораздо больше. Юниорский чемпионат мира, когда мы стали чемпионами мира, безусловно, два кубка с «Магниткой». Если вспоминать отдельные матчи — пять очков набрал в игре против «Ак Барса» по ходу сезона-2004/2005, когда был локаут. Тогда в «Ак Барсе» собрали команду мечты: Ковальчук, Житник, Каспарайтис. Я забил два гола и отдал три передачи.

— А какая лучшая тройка, в которой вы играли?

— Безусловно, в «Салавате Юлаеве». Мирнов, Пильстрем, даже можно назвать всю пятерку. В защите были Кольцов и Зубарев. Когда я начинал в «Магнитке» первый сезон, у нас была тройка: Евгений Гладских, я и Сергей Осипов. На тот момент мне было восемнадцать лет, а Осипову тридцать шесть — в два раза старше меня, мы смеялись. Потом у нас была неплохая связка с Гладских и Тертышным. Помню, мы выиграли в Омске, Алексей забил четыре гола. (Алена Гребенькова)

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