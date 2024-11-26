Набиев — о дебютной шайбе в КХЛ: «Очень ждал этот гол, представлял каждую игру, что забью»
Форвард «Салавата Юлаева» Артем Набиев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).
— Хорошая игра, соперник много владел шайбой, мы сыграли от простоты, — приводит слова Набиева официальный сайт клуба. — Самонов красавчик, первый сухарь в сезоне, здорово нас выручил. Все бились и выложились на сто процентов. Каждый внес вклад в победу.
— Как видели свою первую шайбу в КХЛ?
— Ефремов отдал на Черного, на него сместились двое, я открылся, осталось только попасть. Очень ждал этот гол, представлял каждую игру, что забью. Рад, что удалось забросить шайбу. До конца не верилось, что забил. Большое облегчение, что забросил.
— Что вам говорит Виктор Козлов перед матчами?
— Лично ничего не говорит, общая информация. С Владом Ефремовым давно играли уже, так что есть взаимопонимание.
— Насколько приятно забить еще и победную шайбу в день рождения клуба?
— Безумно приятно, очень рад представлять зеленые цвета и забить в день рождения «Салавата Юлаева».
После 28 игр «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.
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