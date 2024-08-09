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Сегодня, 13:08

На «ВТБ Арене» впервые сыграют в один день футбольный и хоккейный клуб

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», 15 сентября футбольное и хоккейное «Динамо» впервые в эпоху Fan ID сыграют на «ВТБ Арене» в один день.

Для этого встречу хоккеистов с минскими одноклубниками перенесут с 17.00 на 19.00. Футбольное «Динамо» примет «Ахмат» в 14.15 (мск).

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Футбольное «Динамо» уже провело 3 матча в РПЛ-2024/25, в которых набрало 9 очков.

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