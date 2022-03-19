На стройке «СКА Арены» рабочий упал в вентиляционную шахту

На стройплощадке «СКА-Арены» произошел несчастный случай, сообщает «Фонтанка».

Скорая, полиция и Следственный комитет приехали на стройплощадку на проспекте Юрия Гагарина, где возводят новую арену СКА, в первой половине дня после сообщения о несчастном случае с рабочим.

В компании «СКА Арена», которая занимается реконструкцией СКК, подтвердили, что в субботу травмы получил рабочий субподрядчика, который упал в шахту.

«По предварительной информации, рабочий субподрядной компании при уборке помещения сдвинул ограждения, закрывающие вентиляционную шахту, и, потеряв равновесие, упал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в пресс-службе.