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Сегодня, 10:37

На стадионе «Авангарда» заменили металлические ограждения на стеклянные

Ана Горшкова
Корреспондент
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На новом стадионе «Авангарда» были проведены необходимые доработки и улучшения.

Как сообщается в Telegram-канале «G-Drive Арены», на стадионе была проведена замена металлических ограждений трибун на уровне 12 ряда первого яруса на стеклянные, завершена установка защитных козырьков над VIP-ложами.

Также была оптимизирована настройка системы озвучивания чаши Арены и завершено тестирование сценариев подсветки фасада.

Новая арена «Авангарда» была сдана в эксплуатацию в начале сентября 2022 года. Она была построена на месте снесенной в 2019 году «Арены-Омск», состояние которой было признано аварийным, строительство начато в 2020 году. Новая шестиэтажная арена вмещает 12 тысяч зрителей.

Источник: https://t.me/gdrivearena/925
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ХК Авангард
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