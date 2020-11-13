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На скамейке «Куньлуня» в матче с «Торпедо» работала девушка. Такое впервые в КХЛ

12:54
Стефани Кляйн. Фото photo.khl.ru
Стефани Кляйн. Фото photo.khl.ru

«Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Торпедо» со счетом 0:2.

В этой встрече на скамейке китайского клуба впервые в истории КХЛ работала девушка — менеджер по экипировке женской команды ЖХЛ Стефани Кляйн.

«Куньлунь» после 23 матчей занимает последнюю строчку в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков.

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