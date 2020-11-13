На скамейке «Куньлуня» в матче с «Торпедо» работала девушка. Такое впервые в КХЛ

В хоккее нет границ: в игре с «Торпедо» на скамейке «Куньлуня» впервые в истории КХЛ работала девушка — менеджер по экипировке женской команды ЖХЛ Стефани Кляйн.



Историческое событие для профессионального мужского хоккея в мире! pic.twitter.com/CSVUIjmfpX