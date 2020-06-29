Защитник Андрей Зубарев рассказал, у кого из тренеров были самые жесткие тренировки.

— Вы заиграли в «Салавате» в 16 лет. Как происходил момент адаптации во взрослом коллективе?

— Здесь огромное спасибо Сергею Алексеевичу Николаеву, который взял меня на сборы с главной командой в 14 лет, — цитирует Зубарева «Бизнес Online». — Я параллельно тренировался с командой своего возраста. Приходил и рассказывал, как надо играть. Сил-то мало тогда было, говорил, как надо дать пас на пять-шесть метров вперед, чтобы шайба пришла точно в клюшку.

Конечно, смотрел за всеми и обращался только на «вы». Там были такие легенды — Гомоляко, Варицкий, Заварухин. В 16 лет уже полностью прошел предсезонку. Для меня это было очень тяжело. Сейчас большая редкость, чтобы в таком возрасте игрока выпускали на лед.

— Николаев же известен своими мотивирующими речами.

— Вспомнить-то могу много, но это все не для печати. (смеется) Это тоже пример коллектива, где при тяжелой работе могли найти способ эмоционально разгрузить игроков. Я с открытым ртом смотрел за тренировками, было очень интересно. Хотя, наверное, некоторые фразы в 14-15-летнем возрасте не стоило слушать.

— Насколько это помогло в дальнейшем, когда в 18 лет пришли в «Ак Барс»?

— Конечно, я был уже знаком с требованиями взрослого хоккея. Но предсезонка Билялетдинова в 18 лет для меня была очень тяжелой: на сборах просто не мог встать с кровати, чтобы пойти в туалет. Ждал до последнего. Ноги очень сильно болели, трудно было кататься. Это сейчас игроки приходят на предсезонку уже подготовленными, тогда было по-другому.