Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев признался, что у него не было проблем в связи со сменой звеньев из-за проблем с составом, вызванных пандемией коронавируса. Хоккеист часть матчей сыграл на флангах, причем с разными партнерами по атаке.

— На самом деле мне без разницы, с кем играть. Тренер говорит, что нужно уметь это делать с любым партнером по команде, — цитируют «Известия» Алексеева. — Изменения звеньев — это нормально. Здорово, что удалось так успешно сыграть с «Витязем». Мы показали свой хоккей. В команде наконец все здоровы, вышли в оптимальном составе. В «Локомотиве» все бились друг за друга, ребята полностью отдались игре — отсюда такой результат. Но нам еще надо прибавлять, в любом случае всегда есть куда расти.